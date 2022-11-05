美戰略司令警告 中國核武發展比美國快

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國國防部今天發布一篇新聞稿指出，戰略司令部司令李察（Charles Richard）警告，中國發展核武的速度比美國還快，認為這是美國近期應該要關注的議題。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，負責監督美國核武計畫的李察2日在「海軍潛艦聯盟年度座談會」（Naval Submarine League Annual Symposium）中發表上述評論，該座談會雖未對外開放，但李察的評論今天在國防部新聞稿中刊出。

儘管國防部官員多年來一直對中國的軍事建設和核武發展提出警告，但相較其他官員公開發表的評論，李察描繪的情況更危急。

李察表示：「我評估我們對中國的嚇阻程度時，發現明顯在緩慢下降。因為從根本上來說，中國在戰場上投入能力的速度比我們還快。」

李察稱中國核武計畫的發展是一個「近期問題」，「無論美國有多好的作戰計畫、指揮官和軍隊，都不足夠，這是一個非常近期的問題」。

李察去年就曾對中國核武發展發出警告，稱中國的計畫有「戰略上的突破」。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1111105