因應第8波COVID-19疫情 日本提新防疫方針

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本境內COVID-19疫情回溫，日本政府為因應可能到來的第8波疫情提出新政策方針，希望透過不像過去那樣限制行動自由的方式，能在維持社會經濟活動同時做好防疫。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府為因應可能到來的第8波疫情，原則上決定一旦跟今年夏天第7波疫情差不多、或是更為嚴重的話，各地方政府可發布「對策強化宣言」，籲請民眾避免外出等。

首相岸田文雄今天跟厚生勞動大臣加藤勝信，及防疫擔當大臣後藤茂之商議今後防疫對策，決定這項新政策方針。

新的政策方針將目前分為5階段的疫情等級修正為4階段，然後將等同於第7波疫情或更為嚴重的情況，定位為等級3的「感染擴大期」。

一旦處於「感染擴大期」，各都道府縣政府可自行判斷發布「對策強化宣言」，籲請當地民眾若出現症狀避免外出或上班，也不要參加人數多的聚餐，採取慎重的防疫行動。

再者，如果當地發生整體醫療機能失靈的情況，就屬防疫等級中最嚴重的等級4「醫療壓迫期」，地方政府能祭出更進一步的作法，包括籲請民眾大幅減少外出工作、避免返鄉或旅遊及延後舉辦活動等。

日本政府將在11月11日舉行的防疫對策分科委員會上，提出上述這項政策方針。

每日新聞報導，「對策強化宣言」不像過去實施的「蔓延防止等重點措施」等限制那麼強烈，可以保持日本政府在維持社會經濟活動同時抑制疫情擴散的方針。

富士新聞網報導指出，「對策強化宣言」不會限制行動自由，最多就是以呼籲民眾配合的方式希望大家不要參加多人數的聚餐或活動。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111110