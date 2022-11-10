強化自衛能力 立陶宛將購美製海馬士多管火箭

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（中央社維爾紐斯10日綜合外電報導）立陶宛官員今天表示，立陶宛預定將花費4億9500萬美元向美國採購8套海馬士多管火箭系統（HIMARS）。

法新社報導，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，與俄羅斯及其盟邦白俄羅斯為鄰的立陶宛已增加國防支出。

立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）表示，將在2025年和2026年運交的這些多管火箭系統，「將為立陶宛提供前所未有的全新強大軍力」。

美國國防部國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency）發表聲明說：「擬議中的這項軍售案有助於達成立陶宛的軍事目標，即更新軍力，並加強與美國和其他盟邦之間的作業互通性。」

普遍認為，美國運交烏克蘭的海馬士系統是烏克蘭反擊入侵俄軍的最有威力武器之一。

立陶宛是歐洲聯盟和北大西洋公約組織（NATO）會員國，年度國防支出逾16億歐元，占GDP 2.52%，明年7月將主辦北約高峰會。（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1111110