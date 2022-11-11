APEC經濟領袖會議 關注通貨膨脹能源安全

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APEC經濟領袖會議將在14日到19日於曼谷登場，各會員體領袖和代表將就當前挑戰包括經濟衰退、通貨膨脹、食物安全和能源安全等交換意見。圖為馬尼拉民眾在超市採購。（中央社檔案照片）

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（中央社記者呂欣憓曼谷11日專電）APEC經濟領袖會議即將在曼谷登場，這是COVID-19疫情爆發以來首場實體會議， 各會員體領袖和代表將就當前挑戰包括經濟衰退、通貨膨脹、食物安全和能源安全等交換意見。

亞太經濟合作會議經濟領袖週（APEC Economic Leaders' Week）將在14日到19日登場，15和16日為資深官員會議，17日為APEC部長級會議，18和19日的經濟領袖會議（APEC Economic Leaders' Meeting）。今年主辦國泰國將主題訂為開放、連結和平衡（Open, Connect, Balance）

泰國外交部今天舉行APEC記者會，外交部國際經濟司司長察猜（Cherdchai Chaivaivid）在說明會中表示， 今年有14個會員體由領袖與會，6個國家包括美國、俄羅斯、墨西哥、秘魯、韓國和馬來西亞派代表與會，此外還有3個非APEC會員國包括柬埔寨、法國和沙烏地阿拉伯的領袖與會。

對於媒體報導俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不會參加經濟領袖會議，將另派代表參加，察猜證實了這件事。

察猜表示，2017年、2018年以來，全球經歷了貿易紛爭、地緣紛爭以及COVID-19疫情，同時當前的挑戰還有全球經濟衰退、通貨膨脹、食物安全和能源安全等。

察猜表示，因此如何促進亞太地區的區域貿易將會是會議重點，多邊架構對於解決問題很重要，今年APEC已經舉行過的會議以及即將到來的經濟領袖會議都會討論。

除了APEC經濟領袖會議外，由泰國工商界舉辦的企業領袖高峰會（APEC CEO Summit）也邀請各國領袖和工商界人士分享和交換對當前經濟局勢的觀點，宏碁（ACER）董事長陳俊聖將與會。

中國國家主席習近平將參加APEC，成為媒體關注焦點，泰國外交部今天發布新聞稿指出，習近平17到19日將訪泰進行國是訪問，並在19日的APEC經濟領袖會議之後和泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）會面，商討泰中兩國廣泛戰略合作夥伴關係（Comprehensive Strategic Cooperation Partnership）的未來走向。（編輯：黃自強）1111111