日本提新防疫對策 不限制自由兼顧社會經濟活動

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本政府為因應可能到來的第8波疫情提出新防疫對策。跟去年限制行動自由及要求業者提前打烊不同，這次呼籲民眾配合防疫並無強制力，目的是在防疫同時兼顧社會經濟活動。

面對日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情回溫，日本厚生勞動大臣加藤勝信11月9日表示，目前預期兩週後的疫情可能將超越今年夏天第7波疫情的高峰。

日本朝日新聞報導，日本政府11月11日舉行防疫對策分科委員會，正式決定因應第8波疫情的新防疫對策。

內容包括各都道府縣知事能宣布籲請民眾避免參加人數多聚餐等的「對策強化宣言」，以及當疫情進一步惡化時，還能宣布籲請民眾減少大量外出通勤等的「醫療非常事態宣言」。

這次提出的新防疫對策，主要是擔心今年冬天可能同時流行COVID-19及流感，有意在減少對經濟活動影響同時採取防疫對策，預防醫療體系崩潰。

新防疫對策依照醫療前線量能，重新將感染等級分為4級。一旦變成對醫療現場帶來負擔增加的等級3時，都道府縣知事可發布「對策強化宣言」，籲請民眾避免前往人潮擁擠地區，也不要參加人數多的聚餐。

如果疫情進一步擴大，變成接近醫療陷入失靈狀態的等級4時，各都道府縣知事還可以發布「醫療非常事態宣言」，擴大呼籲民眾配合減少出勤、避免外出旅遊及返鄉，及相關活動延後舉辦等。

不過，不論疫情屬於上述哪一種等級，地方政府都不會要求餐飲店營業「自肅」（自我克制），也不會要求學校停課，且都道府縣知事的籲請就只是呼籲，沒有任何法律上的強制力。

日本防疫擔當大臣後藤茂之說，防疫對策主要是在維持社會經濟活動的同時，將重點放在保護高齡者等。

日本2021年冬天發生第6波疫情時，全境47個都道府縣有36個被發布「蔓延防止等重點措施」，但因為疫苗接種普及得以成功抑制重症率。

加上當時許多人都是在家中感染，日本政府後來認為要求餐飲店提前打烊已無太大意義，所以今年夏天發生第7波疫情時，沒有祭出任何限制行動自由的措施。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111112