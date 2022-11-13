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IMF總裁憂美中對抗 稱川普祭關稅產生反效果

2022/11/13 18:54
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）示警，中美對抗為全球經濟帶來風險；她並形容，美國在川普時期對中國商品施加關稅的效果適得其反。

喬治艾娃在「華盛頓郵報」（Washington Post）今天刊登的專訪中說：「因此，我們可能正夢遊般走進一個更加貧困、更不安全的世界。」

現年69歲、生長於保加利亞的喬治艾娃說：「我在鐵幕另一側經歷了第1次冷戰，是的，那裡相當淒冷。讓另一個世代走進第2次冷戰…非常不負責任。」

川普（Donald Trump）對中國商品施加的關稅，為美國進口商增加數以十億計美元的成本，現任美國總統拜登（Joe Biden）仍未解決對中關稅的關鍵政策問題。

談到川普時期的關稅，喬治艾娃說：「謹慎思考行動及其可能招致的反制作為很重要，因為一旦你把妖怪放出魔瓶，要把它收回去可就難了。」

拜登團隊試圖抑制通貨膨脹，數個月來藉用多種方式，奮力減輕對中國商品加徵關稅的代價。

知情人士8月告訴路透社，對於是否取消若干對北京的關稅，或者可能祭出其他關稅，中國對台軍演使得拜登政府官員重新調整思維。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，北京實施對台軍演，此後持續在台灣附近進行軍事活動，幾乎每天有共機跨越台海中線。

由於關稅、台灣、智慧財產權、網路安全、香港自治、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源等議題，美中關係近年來一直很緊繃。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111113

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