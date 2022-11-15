G20登場首日 峇里島居民餘悸猶存憂恐攻再現

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（中央社記者李宗憲峇里島15日專電）20國集團（G20）峰會今天在印尼峇里島登場，當地居民向中央社表示，雖然期待G20能為峇里島帶來更多旅客，但也擔憂隨著眾多國家領袖和與會代表到訪，可能增加恐攻風險，顯見過去峇里島爆炸案的陰影仍在。

土身土長的峇里島人阿貢（Agung Suparsa）是旅遊Youtuber，在G20會場管制區外常能看到他的身影。他對於各國領袖來訪表示興奮，在各飯店門口拍攝與會代表的車隊，但卻不免擔憂恐怖攻擊的可能性。

阿貢向中央社說：「雖然政府增加警力和維安，但感覺好像還是有恐攻的可能，20%的機率吧，畢竟這場會議聚集太多名人。」

同樣在峇里島生活數十年的摩托車司機班邦（Bambang）也有一樣的擔憂，他說，雖然期待G20帶來人潮，可以讓峇里島的觀光業從疫情中復甦，但也怕可能有恐怖分子趁機會放置炸彈恐攻，「當然希望一切安全，但還是會怕」。

阿貢和班邦的擔憂並非空穴來風，印尼史上最嚴重的恐攻事件之一就發生在峇里島。2002年的10月12日峇里島庫塔區（Kuta）兩家海灘夜店深夜遭到自殺式炸彈襲擊，造成202人喪生，其中有88名澳洲人，38名印尼人，以及包括一名台灣人在內等其他國籍遊客，是印尼歷史死亡人數最多的恐怖襲擊。

今年G20峰會前夕，有兩名涉嫌到峇里島抗議峰會的中國公民遭到移民局拘留。根據印尼媒體報導，印尼官方稱，2名中國公民計劃在G20期間舉行示威遊行。

為了確保參加G20各國元首及代表團的安全，印尼官方在會議前做了周密維安準備。據印尼媒體報導，當局在峇里島部署近2萬名軍警，並部署12艘戰艦、13架直升機和4架戰鬥機。（編輯：陳惠珍）1111115

為了確保參加G20（20國集團）會議各國元首及代表團的安全，印尼政府在會前做了周密維安準備，部署近2萬名軍警。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月15日

20國集團（G20）峰會15日在峇里島登場，印尼政府強化維安，軍警在峰會管制區嚴格盤查出入車輛。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月15日