哈維溫斯坦案加州開庭 州長夫人控訴遭性侵

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（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）美國加州州長夫人，同時也是紀錄片製作人西貝爾．紐松今天出庭作證時指控，她2005年嘗試開創製作人和演員職業生涯時，曾經遭前好萊塢知名製作人哈維溫斯坦性侵。

路透社報導，西貝爾．紐松（Jennifer Siebel Newsom）在洛杉磯高等法院（Los Angeles Superior Court）證人席上表示，她在多倫多國際影展（Toronto International Film Festival）認識哈維溫斯坦（Harvey Weinstein），當時她31歲，演過一些小型電影和電視角色。

她在作證時表示，數週之後在加州，哈維溫斯坦邀請她至比佛利山（Beverly Hills）半島酒店（The Peninsula hotel）與他見面，當時她以為這只是商務會面。

西貝爾．紐松指稱，當她得知自己將與當時好萊塢最具權力的製作人之一哈維溫斯坦在他的酒店套房裡見面，她感到驚訝。

她表示，當她抵達時，哈維溫斯坦無意討論她的計劃。她說，哈維溫斯坦將她弄到床上，但她不記得是被抬到那裡．或是拖到那裡，之後哈維溫斯坦性侵了她。

哈維溫斯坦現年70歲，2020年因性侵指控遭到定罪，被判處23年有期徒刑。他長期運用權勢欺凌女性，引發捍衛女權的「#我也是」（#MeToo）運動。

西貝爾．紐松2008年與民主黨籍政治人物紐松（Gavin Newsom）結婚。紐松目前是加州州長，許多人認為他有望問鼎白宮。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1111115