澤倫斯基敦促G20領袖 採取烏克蘭提出的和平計畫

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（中央社印尼努沙杜阿15日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天透過視訊呼籲20國集團（G20）峰會的主要經濟體加強領導力，並依照他提出的和平計畫終止俄羅斯在烏國發動的戰爭。

根據路透社取得的演說稿，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過視訊在峰會中表示：「我們不會允許俄羅斯持續觀望並不斷坐大。我相信，現在就是必須而且可以終結俄羅斯（對烏克蘭）戰爭的時候。」

澤倫斯基在會中呼籲美國總統拜登和中國國家主席習近平等G20領導人採用他提出的10點和平計畫，並「根據聯合國憲章和國際法公正地結束戰爭」。

目前尚不清楚澤倫斯基發表談話時，率領俄羅斯代表團參加峰會的俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）是否留在會議室內。

澤倫斯基先前將G20稱為G19，因為他顯然不認同俄羅斯是該組織的一員。他呼籲召開一場國際會議，以「鞏固歐洲-大西洋區域戰後安全架構的關鍵要素」，並防止再次發生俄羅斯侵略行徑。

澤倫斯基重申，俄羅斯必須將所有軍隊撤出烏克蘭領土，基輔不能在領土上做出任何讓步，並呼籲釋放所有烏克蘭俘虜。

他還呼籲恢復烏國前線札波羅熱核電廠的「輻射安全」，對俄羅斯能源資源實施價格限制，並擴大烏國糧食出口計畫。（譯者：施施/核稿：林治平）1111115