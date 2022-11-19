更多編輯台推薦新聞：
影片／不挺台入CPTPP？澳總理APEC場外遭台媒包圍不發一語
政治

影片／不挺台入CPTPP？澳總理APEC場外遭台媒包圍不發一語

與習近平互動大不同 杜魯道雙手緊握張忠謀親切問候
產經

與習近平互動大不同 杜魯道雙手緊握張忠謀親切問候

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
澤倫斯基
新聞專題
澤倫斯基1/28
首頁 / 國際

白宮：只有澤倫斯基能決定是否與俄和談

2022/11/19 12:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）白宮今天表示，只有烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）能決定是否與俄羅斯舉行和談，駁斥外界盛傳華府施壓基輔上談判桌的說法。

法新社報導，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）說：「我們都同意經外交談判而達成的協議，是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）無條件撤軍外，另一最佳的解決辦法。」

柯比告訴媒體：「我們也說過，是否與何時準備談判，以及相關談判看起來會是什麼樣貌，都得由澤倫斯基決定。」

「美國這裡沒人施壓、叨念或把他推上談判桌。」

澤倫斯基今天也駁斥與俄羅斯達成「短期休戰」的說法，稱這只會讓情勢變得更糟。

澤倫斯基在華府哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum, HFX）播出的影片中說：「俄羅斯現在尋求達成短期休戰協議，讓他們有時間喘息以重整旗鼓。有些人可能會說這是結束戰爭，但這樣的休戰只會讓局勢惡化。」

澤倫斯基說：「只有完全擊退俄羅斯的侵略行動，才能真正達成持久且可信的和平。」

兩天前，美國國防部最高將領、參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，烏克蘭在戰場獲得重大勝利，俄羅斯軍隊士氣明顯遭削弱，基輔可以趁著這個優勢，朝結束戰爭的目標舉行會談。

密利說，烏軍不太可能可馬上奪回俄方占領的所有土地，尤其是莫斯科2014年兼併的克里米亞。

但柯比強調美方沒有施壓，也沒有逕自採取行動。

他說：「沒有烏克蘭參與，我們不會與俄方討論終結這場戰爭。相關對話沒出現，是因為澤倫斯基總統已表明，他還沒準備好會談。大家不能怪澤倫斯基，因為俄方自己也說他們還沒準備好要談。」（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1111119

澤倫斯基
馬航MH17遭俄製飛彈擊落3嫌無期徒刑 澤倫斯基讚重要判決 波蘭飛彈事件北約認定為意外 德願協助空中巡邏
柯比
美控暗中供應俄羅斯軍火砲彈 北韓：子虛烏有 蕭茲訪北京 白宮表尊重重申不要求他國選邊站
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
澤倫斯基敦促G20領袖 採取烏克蘭提出的和平計畫