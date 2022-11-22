烏克蘭人今冬恐難熬 澤倫斯基再籲節約能源

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（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭發電量在俄羅斯軍隊不斷攻擊下已減半，總統澤倫斯基再度呼籲人民節約能源。聯合國世界衛生組織（WHO）稍早警告，烏克蘭今冬恐出現人道災難。

路透社報導，烏克蘭當局表示，由於俄軍攻擊，包括首都基輔居民在內的數百萬人民恐遭遇停電，至少到3月底。當局並說，最近收復的烏南赫松市（Kherson）居民可以申請安頓到取暖和安全問題較不嚴重的地區。

今年秋季的氣溫反常，比較溫和，但已開始降到攝氏零度以下，某些地方在冬季數月期間可望繼續下探零下20度甚至更低。

俄軍在戰場連連受挫後，不斷以火箭攻擊烏克蘭發電設施。澤倫斯基在每晚發表的視訊談話中說：「俄羅斯恐怖分子的攻擊行動對我們能源系統的有計畫破壞十分嚴重，以致全體人民和公司行號都應謹慎，以重新分配全日用電量，請嘗試限制個人使用。」

世衛組織表示，烏克蘭有數百家醫院和醫療設施缺乏可滿足大家基本需求的燃料和水電。

世衛歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）在視察烏克蘭後發表聲明說：「烏克蘭的衛生體系正面臨開戰至今最黑暗的日子，在歷經700多次攻擊後，如今也成了能源危機受害者。」（譯者：張佑之/核稿：林治平）1111122