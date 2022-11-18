芬蘭總理稱歐洲太仰賴台灣晶片 籲打造自身科技力

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（中央社赫爾辛基17日綜合外電報導）芬蘭總理馬林（Sanna Marin）今天表示，歐洲在經濟上很脆弱，因為它過度仰賴進口關鍵技術，例如台灣製造的電腦晶片。

新聞網站Politico.eu報導，馬林在首都赫爾辛基的Slush新創活動中說：「當我們看到晶片或半導體，就會發現我們太過依賴，我們太過仰賴台灣和特定來源。」

由於台積電在先進晶片上處於領先地位，對於全球半導體價值鏈而言，台灣至關重要。

馬林還說，如果歐洲不打造自己的科技能力，危機時刻供應可能吃緊，如同COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期或烏克蘭戰爭的情況。

她表示：「我想強調我們應該擁有的技能、知識和科技能力，並確保在科技方面，我們不會犯下跟能源、醫療必需品一樣的錯誤。」

根據一名外交官，歐盟理事會（European Council）上月討論中國議題時，領袖們接獲警告，若台灣爆發任何衝突，可能嚴重擾亂科技供應鏈。

歐盟今年稍早公布一項晶片計畫，目標是把歐盟在全球半導體價值鏈的市占率，在2030年前提升至20%。

另外，馬林今天還提到，現今歐洲太過依賴中國提供的技術，「我們必須確保自己有能力和知識可建立這些專業技術，而不需依賴中國和其他威權國家，威權與民主國家的行事邏輯大相逕庭」。

馬林敦促歐洲各國在人工智慧和量子運算等新技術領域增加國內投資。（譯者：楊昭彥）1111118