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英國擬增稅減支填財政缺口 民生面臨創紀錄打擊

2022/11/18 16:25
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（中央社倫敦17日綜合外電報導）英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）宣布準備加稅並進一步削減開支，英國預算責任局（OBR）今天警告，由於通膨飆升讓收入無形中縮減，英國今年生活水準將面臨創紀錄打擊。

在前首相特拉斯（Liz Truss）的全面減稅計畫造成混亂後，當局致力恢復英國財政聲譽，韓特今天勾勒一項計畫，要填補一年550億英鎊的財政赤字缺口，包括減支300億英鎊及增稅250億英鎊。

計畫中要彌補的財政缺口，幾乎將近一半是來自增稅，這導致首相蘇納克（Rishi Sunak）領導的保守黨內部傳出反對聲浪，保守黨將在兩年內面臨全國大選。

英國預算責任局（OBR）表示，本財政年度家庭可支配收入將下降4.3%，2023/2024年度則會減少2.8%，創1950年代以來的最大降幅。這兩個年度的降幅，將抵消掉2022年之前8年的生活水準增幅。

數以百萬計英國人已在努力因應生活成本攀升危機。 英國10月通貨膨脹率為11.1%，創41年來新高。

英國預算責任局表示，稅賦負擔在5年內會達到國內生產毛額（GDP）的37.1%，這是自第二次世界大戰以來的最高持續水準，高於2019/2020納稅年度的33.1%。

但韓特表示，即便大部分緊縮措施都推遲到下次大選的2024年之後，目前英國仍需要痛下針砭，來讓金融市場最近才恢復的平靜能持續下去。（譯者：紀錦玲/核稿：戴雅真）1111118

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