APEC企業看板TAIWAN字樣消失 攤位人員：被告知誤植

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APEC峰會本週在泰國曼谷舉行，會場企業攤位看板出現台灣國旗，但隨著會議進入後半場，TAIWAN字樣卻被白色膠帶黏住。攤位人員回應，是因泰國外交部告知名稱「誤植」，因此需更正。中央社記者曾智怡攝 111年11月18日

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（中央社記者曾智怡曼谷18日電）APEC峰會本週泰國曼谷舉行，會場企業攤位看板出現台灣國旗，但隨著會議進入後半場，TAIWAN字樣卻被白色膠帶黏住。攤位人員表示，泰國外交部告知名稱「誤植」，需更正。行政院政委鄧振中則說，這不是官方活動。

睽違近4年，APEC峰會再度實體舉辦，受邀企業也趁此機會在會場周圍擺攤宣傳，泰國盤谷銀行攤位看板有一張盤谷銀行國外分行分布圖，包含日本、菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡、柬埔寨等，香港的旁邊則出現台灣國旗。

不過，今天媒體發現，盤谷銀行攤位主視覺，雖然國旗仍在，但是TAIWAN字樣已悄悄被白色膠帶貼住。攤位人員指出，是因泰國外交部告知，名稱「誤植」，需要更正；至於何時能夠完成，他們也沒有把握。

針對此事，代表台灣出席APEC部長級會議的行政院政委鄧振中接受媒體訪問表示，這不是官方活動，「在官方會議就沒有這些事情」。

外交部17日表示，會場有些活動非官方所主辦，主辦國泰國均遵循APEC運作慣例與規定。（編輯：潘羿菁）1111118