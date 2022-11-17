APEC會場攤位出現台灣國旗 外交部：非官方活動

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泰國媒體國民報（The Nation）影片報導本次APEC會議時，提及台灣部分，直接使用台灣國旗，介紹台灣時也以台灣地圖說明。（來源：國民報youtube）中央社 111年11月17日

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（中央社記者曾智怡曼谷17日電）為降低政治敏感度，APEC會場並未布置各國國旗，不過，今年會場企業攤位看板卻罕見出現中華民國國旗。外交部表示，會場有些活動非官方所主辦，主辦國泰國均遵循APEC運作慣例與規定。

睽違3年的亞太經濟合作會議（ APEC ）實體年會登場，礙於政治因素，台灣以「中華台北」（Chinese Taipei）身份參與APEC，往年若有國旗出現，均會被要求撤除。

事實上，APEC作為經濟合作論壇，一向較少觸及政治，今年會場布置也以年度主視覺為主，並未看到各國國旗。不過，瀏覽企業攤位會發現，「泰國盤谷銀行」攤位看板，是一張盤谷銀行國外分行分布圖，包含日本、菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡、柬埔寨等，香港的旁邊，則出現台灣的國旗。

針對媒體關切此事，外交部國組司司長吳尚年表示，APEC已是成立非常悠久的國際組織，運作都按照慣例辦理，不管是哪個會員主辦年會，都是遵循這樣的方式；以今年來看，泰國身為主辦國，也遵循此慣例與規定。

媒體追問是否屬於單純民間行為，吳尚年說，會場有些活動並非官方所主辦，泰國這次很用心，希望融入民間參與，所以也提供其他非官方參與機會。

除會場可見中華民國國旗，泰國媒體國民報（The Nation）影片報導本次APEC會議時，提及台灣部分，直接使用中華民國國旗，介紹台灣時也以台灣地圖說明。

今年主辦國泰國將主題訂為開放、連結和平衡（Open, Connect, Balance）。亞太經濟合作會議經濟領袖週（APEC Economic Leaders' Week）14日到19日登場，15和16日為資深官員會議，17日為APEC部長級會議，18和19日的經濟領袖會議（APEC Economic Leaders' Meeting）。（編輯：翟思嘉）1111117