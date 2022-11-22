美中防長柬埔寨會晤 採取行動遏制緊張局勢

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美國國防部長奧斯汀（左）與中國國防部長魏鳳和（右）22日在柬埔寨展開會談。（左圖取自twitter.com/SecDef，右為中央社檔案照片）

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（中央社柬埔寨暹粒22日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀與中國國防部長魏鳳和今天在柬埔寨展開會談，雖不預料會有任何重大突破，但可能觸及危機溝通的重要性，以及美中在台灣議題上不同的觀點。

綜合路透和法新社報導，奧斯汀（Lloyd Austin）與魏鳳和今年6月雖曾在新加坡的亞洲安全會議「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）場邊進行過會談，但兩人這次在柬埔寨暹粒（Siem Reap）東南亞國協防長擴大會議場邊舉行的會談，是繼美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後首次面對面。

裴洛西的台灣行激怒了中國，美中自此藉著高階官員間的接觸會面來緩和緊張局勢。

11月14日，美國總統拜登和中國國家主席習近平在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會期間，會談了3個小時。

之後，在泰國曼谷舉行的亞太經濟合作會議（APEC）中，習近平又與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會晤。

美國匿名官員透露，奧斯汀與魏鳳和今天是在暹粒時間上午10時展開會談。

儘管美中關係緊繃，美國軍方官員長期以來一直尋求與中方保持開放的溝通管道，一來降低擦槍走火風險，二來因應所有事故。

6月與魏鳳和會面後，奧斯汀曾表示，雙方的會談是發展這些溝通方式的重要一步。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111122