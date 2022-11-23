土耳其杜茲省地震規模6.1 至少35人傷

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（中央社伊斯坦堡23日綜合外電報導）土耳其西北部今晨發生一起規模6.1地震，衛生部長克扎（Fahrettin Koca）說，已知至少35人受傷。

美國地質調查所（US Geological Survey）表示，這起淺層地震發生在伊斯坦堡東方約170公里處。

法新社報導，土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）在推特發文說，目前沒有民眾身亡的消息。

克札推文說，有35人受傷，其中32人在杜茲省（Duzce），1人在伊斯坦堡，2人在包魯省（Bolu）和松古達克省（Zonguldak）。

土耳其政府表示，震央在杜茲省的哥亞卡（Golyaka）地區，連伊斯坦堡也感覺得到強烈搖晃。

最早公布的影像顯示，民眾一早就裹著毯子待在家門外。

土耳其災難應變機構表示，杜茲地區採取管制停電措施，居民不必驚慌。

土耳其位於全球最活躍的地震帶之一。2020年1月，艾拉齊（Elazig）發生規模6.8地震，超過40人罹難。同年11月，愛琴海又發生規模7強震，造成114人喪命，上千人受傷。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1111123