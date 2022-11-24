聯合國反婦女暴力日前夕 阿富汗女性示威爭權利

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（中央社喀布爾24日綜合外電報導）在聯合國的「消除對婦女暴力國際日」前夕，十多名阿富汗女子今天在首都喀布爾發起示威，要求當局承認阿富汗女性權利。

法新社報導，自從阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）去年8月重返執政後，阿富汗女性逐漸被擠出公共生活領域。但偶爾會有一小群阿富汗女子發起快閃示威，不過通常會迅速遭到鎮壓，且鎮壓手段時而暴力。

今天示威者之一手持的達利語（Dari）標語寫道：「我們將為我們的權利抗爭到底，我們不會投降。」示威者大多戴著墨鏡及頭巾，並以口罩遮住臉部。

塔利班戰士密切監督示威過程，附近也有掛著情治機關標誌的車輛巡邏。

自從塔利班重掌政權後，阿富汗女性公務員大多失業，或是被要求停職在家僅獲微薄津貼；女性也不得在沒有男性親屬陪伴下出門，且外出必須穿上罩袍或戴上頭巾。

本月稍早，塔利班又禁止女性進入公園、遊樂場、健身房和公共澡堂。此外，阿富汗全國各地中學也大多禁止女學生就學。

世界各地的「消除對婦女暴力國際日」（International Day for the Elimination of Violence against Women）通常落在11月25日。根據聯合國說法，成年與未成年女性受到暴力對待，仍是全球最普遍的侵犯人權情況。

聯合國指出，全球每3名女性就有1名遭受過暴力，比例在過去10年大致維持不變。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1111124