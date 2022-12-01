韓國女網紅孟買驚魂 2名印度男子涉騷擾被捕

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（中央社記者林行健新德里1日專電）一名韓國女性網紅最近在孟買街頭直播時，突遭當地男子企圖強吻，並拉上摩托車，消息傳開後引起當地警方注意，而男子已被逮捕。

受害網紅在推特署名Mhyochi in，她於11月30日在推特發文說，前一晚直播時遭到一名男子騷擾，她因對方還有一名同伴而嘗試容忍，但男子卻得寸進尺。

但令這名網紅不解的是，「有人說這是我自找的，因為我太友善而且還跟對方交談，這讓我重新考慮以後是否還要做直播」。

根據她在推特貼出的一分鐘影片，她當時正在街頭直播，一名男子趨近詢問年齡，她回話後對方竟欲強拉她上摩托車，而她則一再說No，並禮貌表示身上穿著不適合坐摩托車。

沒想到對方竟再次趨近，且試圖強吻，她極力保持鎮定並離開，但對方仍騎摩托車靠近並說「來坐」，她拒絕並說會自己回家。

截至印度間今天下午3時30分，影片已有120萬次瀏覽。影片在印度社群網站傳開後，孟買警方透過推特聯絡上這名網紅，詢問細節後將兩名涉案男子逮捕，分別是19歲和20歲。

許多印度網民對事件感到憤怒，並向這名韓國女子道歉，也有網友說，對人友善不是招惹騷擾的理由，希望她在印度能看到其他美好事物，留下美好回憶。（編輯：陳惠珍）1111201