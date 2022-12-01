反制「一帶一路」 歐盟全球門戶計畫滿週年疑問多

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歐盟「全球門戶」計畫宣布滿週年，它是歐盟最有地緣政治企圖心、被視為反制中國「一帶一路」的海外基建合作計畫。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者田習如布魯塞爾1日專電）金額高達3000億歐元的歐盟「全球門戶」計畫宣布滿週年，它是歐盟最有地緣政治企圖心、被視為反制中國「一帶一路」的海外基建合作計畫。但歐盟官員昨天在議會被質詢最多的問題是：「它到底是什麼？」

去年11月底歐盟執委會推出全球門戶（Global Gateway）計畫，目標在2027年前投注3000億歐元（約新台幣9.6兆元）協助發展中國家建設綠色能源、數位化、水資源等基礎設施。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國2013年推出「一帶一路」計畫的前5年就花了約4250億美元（約新台幣13.1兆元）在開發中國家造橋鋪路蓋港口，相形之下，歐盟這筆錢雖是小巫見大巫，但規模仍十分驚人。

歐洲議會發展委員會11月30日邀請歐盟執委員官員報告全球門戶計畫執行週年成果，結果多位議員們聽完報告後卻發出「老實說我不太知道它到底是什麼」、「這麼多錢要從哪裡來」、「到底想達成什麼目標」、「我們好像要做跟中國一樣的事，但更貴、成本更高？」等疑問。

確實一年來歐盟在全球門戶計畫框架下的具體案件很少，只有部分早在非洲談好的開發合作案，但11月明顯「趕進度」，包括利用在印尼舉辦的20國集團（G20）場邊會議，宣布與G7國家合作協助印尼能源轉型基礎建設；在中亞宣布出資2億歐元（約新台幣64億元）的「區域行動」方案；在埃及的聯合國氣候峰會（COP27）場邊宣布與非洲聯盟合作加碼。

印尼、中亞都對中國有地緣戰略意義，歐盟藉這些基建案伸入中國勢力範圍，難道不算有成果？

歐洲智庫布魯塞爾經濟暨全球研究所（Bruegel）資深研究員艾西亞（Alicia Garcia-Herrero）接受中央社採訪時表示，現在是歐美與「一帶一路」競爭的好時機，因為中國在疫情下已喊停許多相關計畫，加上內部經濟窘迫，資金需要留在國內，因此在海外灑錢的能量大減。

但她也舉出全球門戶計畫缺乏結構、資金並未真的存在，而且「歐盟正面臨俄烏戰後能源、移民等連串危機，沒有餘裕，要放在桌上討論的事情數量實在太巨大，只要這些危機不解決，不可能（對全球門戶）投入努力」。

對於歐盟的計畫似乎開始「伸入中國後院」，她認為歐盟還很難在中亞或東南亞發揮影響力，因為中亞國家正在把「老大」從俄國換成中國，而印尼對中國則沒有什麼歷史敵意，「一個（G7綠能）計畫不會帶來什麼改變，何況中國剛在印尼蓋好一條高鐵」。

另一方面，中國反而「伸入歐盟後院」巴爾幹半島，例如自由歐洲電台（RFE）近日連續報導中國監控科技系統深入塞爾維亞的情況。艾西亞表示，巴爾幹半島才是歐盟全球門戶計畫的關鍵地區，歐盟應該把力氣放在這裡；印太地區則可與日本、韓國、澳洲這些亞洲在地夥伴組成團隊合作。

不過，歐盟至少口頭上仍想在印太有更多足跡，歐盟最高外交官波瑞爾（Josep Borrell）11月29日在一場論壇上除了強調印太對歐盟經貿重要性，包括40%的貿易量需通過台灣海峽，他還特別說：「歐盟做為亞洲安全旁觀者的日子已經結束，我們在這裡沒有像美國的第七艦隊，但我們準備好要做更多。」

話雖如此，從資源有限和優先順序來看，歐盟充滿地緣政治及經濟企圖心的全球門戶計畫，距離「全球性」還很遙遠。（編輯：周永捷）1111201