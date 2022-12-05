美歐爭貿易保護 智庫指歐盟產業自主代價7000億

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如布魯塞爾5日專電）美國與歐盟今天召開貿易會談，因歐盟不滿美國「降低通膨法案」補貼美企，會前氣氛尷尬。其實全球保護主義正盛，歐洲智庫日前報告也直指，歐盟產業自主政策恐帶來最高折合近新台幣7000億元國民所得損失。

自俄烏戰爭以來展現高度緊密夥伴關係的美國和歐盟，最近差一點要打起貿易戰爭。上週歐盟政壇熱議美國降低通膨法案（Inflation Reduction Act，IRA）獨厚美企，例如對電動車產業的補貼只給在美設籍企業，令歐盟擔心歐洲產業外移。

歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）就在昨天一場演說直指美國IRA可能「導致不公平競爭、市場封閉並使供應鏈碎片化」。

歐洲議會（European Parliament）貿易委員會11月30日的會議中，議員們也關心美國的貿易保護傾向、擔心歐洲電動車出口到美國將難敵競爭，並要求歐盟執委會到華府近郊出席5日「美國-歐盟貿易和技術委員會」（TTC）第3次例行會談的代表，回來後要赴議會報告與美國談判的結果。

甚至連中華經濟研究院WTO研究中心主任李淳1日應邀在歐洲議會貿易委員會遠距分析台歐貿易時，還被議員問到美國降低通膨法案的影響。他回應這項法案出爐後，的確吸引許多台商熱切討論是否要到美國投資。

在此憂慮下，歐盟執委會負責內部市場政策的執行委員布勒東（Thierry Breton）曾揚言要上世界貿易組織（WTO）控告美國，還說考慮採取「報復措施」。德國和法國經濟部長也在11月22日會談說要重新推動歐洲的工業政策，包括增加對歐洲企業的補貼，被視為對美國政策的回應。

與此同時，美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）2日專文指出，其實美國也對歐盟近年積極管制網路科技平台有疑慮，擔心歐盟對資訊安全的嚴格要求會損及外國企業參與歐盟政府科技採購的機會。

一場保護主義之爭眼看要在大西洋兩岸上演。事實上，地緣政治考量已成全球許多政府的經濟戰略優先事項，批評美國的范德賴恩自己也推出歐盟晶片法等，建立關鍵產業供應自主的數項政策。

智庫歐洲國際政治經濟中心（ECIPE）委託諮詢公司境界經濟（Frontier Economics）分析歐盟戰略自主政策的影響，根據11月下旬出爐的評估報告，因產業自主將限縮外貿，估計歐盟每年出口將減少300億至650億美元（約新台幣9166億至2兆元），亦即占總貿易0.5%至1%。

至於歐盟貿易夥伴所受衝擊，據這份報告評估，中國出口歐盟將下降12%，美國、英國、日本、韓國和印度則對歐盟出口將降低各約10%。

綜合各項影響指標後，報告總結，在遭到他國貿易報復的最高情境假設下，估計歐盟整體國民所得毛額（GNI）最多將損失220億美元（約新台幣6722億元），歐盟人均國民所得也將因此減少0.5%至0.75%。

雖然各國想建立產業自主供應鏈、降低對他國的依賴，這股「逆全球化」潮流從貿易代價來看顯得「損人不利己」，不過正如前述報告也承認，戰略自主保護傘下涵蓋多樣目標。至於那些非貿易目標是否足以彌補貿易上的損失，在這個政經危機交纏的世界，一時也算不清了。（編輯：陳惠珍）1111205