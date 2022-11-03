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聯準會再升息3碼 暗示12月有望縮減升息幅度

2022/11/3 12:20（11/3 14:03 更新）
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美國聯準會2日決議升息3碼，聯邦資金利率目標區間創下14年新高。（中央社檔案照片）
美國聯準會2日決議升息3碼，聯邦資金利率目標區間創下14年新高。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國聯準會今天決議升息3碼，聯邦資金利率目標區間創下14年新高，表示要對抗通膨就得再提高借貸成本，但暗示聯準會40年來步調最快的緊縮貨幣政策，可望迎來轉折點。

路透社報導，這次聯準會釋放出的雙重訊息為未來縮減升息幅度留下想像空間，最快12月可能讓連4度升息3碼止步，轉而支持較溫和的升息、或許是2碼，但如果通膨不見放緩跡象，聯準會也有繼續升息的空間。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在最新利率決策會議後的新聞發布會上表示，他不想在升息步調是否減緩的問題上混淆視聽，因為即使聯準會縮減了未來升息幅度，他們仍不確定多高的利率才足以抑制通膨，已決心「堅持到底，直到達成目標」。

鮑爾表示，無論聯準會升息速度多快，聯邦資金利率目標區間要達到「足以抑制」的水準以減緩通膨，目前「還有努力的空間」，最終利率目標「非常不明確…我們得花時間摸索」。

鮑爾說：「何時緩和升息速度的重要性遠低於利率升得多高…以及抑制性貨幣政策將維持多久」，他認為現階段討論聯準會何時暫停升息還「言之過早」。

聯準會在聲明中坦言，有必要評估迄今為止採取的所有政策決定帶來的影響，再評估下一步怎麼走。

鮑爾指出，重新評估升息速度的時機「即將到來…聯準會可能最早在下次會議或後續會議中進行評估…目前暫未做出任何決定」。

英國廣播公司（BBC）報導，聯準會此次升息3碼使聯邦資金利率目標區間來到3.75%至4%，為2008年1月以來最高水準。（譯者：張茗喧/核稿：徐睿承）1111103

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