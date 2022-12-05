阿聯烏克蘭將展開雙邊貿易談判 估2023年中完成

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（中央社杜拜5日綜合外電報導）阿拉伯聯合大公國經濟部官員今天表示，阿聯將和烏克蘭展開雙邊貿易協議談判，預期明年中完成談判。

儘管西方國家不斷對波斯灣產油國施壓，要求孤立石油輸出國組織和結盟油國（OPEC+）成員俄羅斯，阿拉伯聯合大公國在俄烏戰爭中仍力求中立。

路透社報導，阿拉伯聯合大公國對外貿易國務部長澤尤迪（Thani Al Zeyoudi）和烏克蘭經濟部長思維里登科（Yulia Svyrydenko）已簽署聯合聲明，雙方將展開全面經濟夥伴關係協定（CEPA）磋商。

這將是阿拉伯聯合大公國首次和歐洲國家簽訂這類協議。烏克蘭總統澤倫斯基2021年2月造訪阿聯期間，雙方曾承諾超過30億美元的貿易和投資。

澤尤迪告訴路透社：「對我們而言，烏克蘭是重要的貿易夥伴。在整體地緣政治局勢下，成長和投資潛力高。我們認為現在是推動向前的時候。」

根據阿聯官方數據，2021年該國和烏克蘭非石油貿易僅略高於9億美元，較前一年成長近29%，比2019年增加12%。

雙方談判可能聚焦在擴大服務部門貿易的機會，以及糧食安全議題。阿聯是重要的貿易樞紐，烏克蘭則是中東地區主要穀物供應者。

阿聯聲明表示，CEPA將為烏克蘭的農業和工業產品開啟進入亞洲、非洲和中東地區新市場的管道。

澤尤迪告訴路透社：「這不但為阿拉伯聯合大公國增添附加價值，對烏克蘭亦然。」

阿拉伯聯合大公國今年已和印度、以色列和印尼簽署貿易協議，俾在面臨沙烏地阿拉伯的競爭升高之際，將該國打造成為全球貿易和物流中心。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111205