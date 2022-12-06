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韓國貨運司機大罷工 境內近百座加油站油品告急

2022/12/6 16:35（12/6 16:43 更新）
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韓國貨運司機發動全國性罷工。（路透社）
韓國貨運司機發動全國性罷工。（路透社）
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（中央社首爾6日綜合外電報導）韓國政府數據顯示，貨運司機發動全國性罷工，導致全國各地近100座加油站油品告急；此外，全國民主勞動組合總聯盟表示，今天將發動全面罷工，聲援貨運司機。

路透社報導，貨運司機為了最低薪資計畫，自11月24日起展開罷工行動，期間工會與政府進行2次談判，但目前為止都沒有突破。

隨著燃料和建築材料供應逐漸告急，韓國政府擴大施壓要結束這場全國大罷工。

韓國總統尹錫悅4日下令準備對煉油及煉鋼業的貨車司機發布開工令，這兩大產業預料將蒙受額外的經濟損失。尹錫悅政府上週對水泥業2500名貨運司機下達開工令，為韓國史上頭一遭。

貨運司機工會所屬的全國民主勞動組合總聯盟（Korean Confederation of Trade Unions）稱尹錫悅的「開工」令有如戒嚴令，表示政府應該出面磋商。

全國民主勞動組合總聯盟表示計劃今天發動罷工，以支持貨運司機的抗議行動。

根據韓國國家石油公司（Korea National Oil Corp）數據，截至昨天下午為止，韓國近100座加油站燃油供應見底，其中約6成加油站位於首都首爾和首爾附近人口稠密的京畿道。這比工業部11月28日稱有21座加油站燃油告急還要多。

燃料價格飆升之際，多達2萬5000名貨運司機呼籲政府提供固定的最低薪資制度，也就是所謂的「安全貨運運費機制」（Safe Freight Rate），這項制度曾在2020年短暫對一小部分、40多萬名貨運司機實施。

這些貨運司機在不到6個月的時間內二度發動罷工，期間頂著嚴寒，對抗政府聲稱他們是高薪「勞工貴族」的說法。

尹政府表示不會對工會的訴求做出讓步。韓國政府還說，現行計畫將延長實施3年。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1111206

韓國首爾的一個加油站可以看到寫著「由於卡車司機罷工汽油已售罄」的標語。（路透社）
韓國首爾的一個加油站可以看到寫著「由於卡車司機罷工汽油已售罄」的標語。（路透社）
#韓國
#罷工
#尹錫悅
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