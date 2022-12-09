美國費城男童箱屍案懸宕近66年 靠DNA查出身分

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（中央社費城8日綜合外電報導）1957年，有人在美國費城一個紙箱裡發現一具遍體鱗傷的男童遺體，至今仍是當地最知名的懸案。費城警方今天說，時隔近66年，案情有了突破，他們終於知道受害男童名叫薩芮利。

此案人稱「箱中男孩」，數十年來在費城人盡皆知，警方迄今仍持續調查。費城當局希望公布薩芮利（Joseph Augustus Zarelli）的姓名後，能有助於追查凶手，也讓受害者不再是一具無名屍。

美聯社報導，費城警察局長奧特洛（Danielle Outlaw）在記者會上說：「大家想到箱中男孩時，心裡會湧起深切的悲傷，不只因為一個孩子被殺害，也因為他的身分和身而為人的合法訴求都被剝奪。」

奧特洛說，這起費城最久遠的殺人懸案，65年來「成為這個社區、費城警局、我們的國家和世界揮之不去的陰影」。

但警方也表示，調查工作會因年代久遠而變得更艱難。警監史密斯（Jason Smith）說：「要確定是誰殺了這個孩子，會是一場費力的搏鬥。我們可能不會逮捕任何人，可能永遠無法確認（凶手），但我們會盡一切努力去嘗試。」

警方說，薩芮利的雙親都已逝世，但他還有尚在人世的手足，他的家人住在費城西部。

1957年2月25日，有人在費城福克斯切斯（Fox Chase）一帶的林地，發現一名年約4歲的赤裸男童被塞進潘尼百貨公司（JCPenney）的大紙箱，紙箱原本裝的商品是嬰兒搖籃。男童身上裹著毯子，有遭到嚴重毆打留下的瘀青。

警方說，這名男童營養不良，是被毆打致死。

警方把男童照片印成海報，散布全城，同時試圖確認他的身分、追捕凶手。

調查人員追蹤了數百條線索，包括懷疑男童是匈牙利難民，或1955年在長島（Long Island）一間超市外被綁架的孩子，或其他失蹤兒童。這些線索都被一一排除。

還有一名俄亥俄州女子聲稱，她的母親於1954年從男童親生父母手裡買下孩子，把他關在費城郊區住宅的地下室，後來在一次暴怒之下殺害了他。當局認為這名女子的說法可信，但無法證實，於是又陷入死胡同。

數十年來，經手這起案子的警員一代又一代，這名男童的身分一直是他們念茲在茲的難題。

警方在1998年和2019年兩度獲准掘出男童遺體以採檢DNA（去氧核醣核酸），終於在基因系譜的配合下，於最新一輪檢測取得重大突破。

警方把採檢結果上傳到資料庫，讓系譜學者比對男童的母方家屬資料。當局接著取得法庭命令，拿到可能是薩芮利生母在1944年到1956年所生全部孩子的重要紀錄，最終發現薩芮利的出生證明，上面還有薩芮利生父的姓名。

專業偵探組織「維多克協會」（Vidocq Society）25年前開始調查「箱中男孩」案，協會共同創辦人佛萊謝（William Fleisher）在記者會上說，自1957年以來，數百名調查人員「嘔心瀝血」追查男童身分和死因，其中許多人已不在人世，「但我覺得他們在天之靈此刻與我們同在」。

佛萊謝還說：「現在，這個小傢伙不再是箱中男孩，他有名有姓。」

薩芮利的遺體原本被葬在貧民墓，如今長眠在常春藤山墓園（Ivy Hill Cemetery）正門旁的一顆櫻桃樹下，墓碑上寫著他是「美國無名兒童」。每年，在「箱中男孩」被發現的紀念日，都有人在墓園舉辦紀念儀式，人們也經常獻上鮮花、耶誕飾品和玩具。

墓園財務主管德萊斯戴（Dave Drysdale）接受電話訪問時說：「對我們來說，這男孩一直很特別，因為沒人知道他的身分。」

現在他們知道了，墓碑也將重新刻上薩芮利的名字。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1111209