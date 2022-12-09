韓國貨運罷工告終 訴求協商陷未知數

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（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）韓國民主勞總公共運輸工會貨物連帶本部今天就是否繼續罷工進行投票，最終以約6成得票率決定終止罷工；韓國政府對於是否延長安全運費制度提案，改口表示要重新檢討。雙方協商前景陷入未知數。

韓聯社報導，貨物連帶今天在各地16處分會就是否終止罷工進行投票，以2211票贊成對1343票反對、221票無效告終，贊成終止罷工的比例達61.82%。貨物連帶表示，希望政府在罷工結束後遵守先前提出延長3年落日的約定。

韓國自2020年起對水泥及貨櫃運輸車施行安全運費制度，嘗試以保障最低運費的方式改善貨車司機過勞、超速等危險駕駛狀況，這項制度原訂試行至今年底為止，當局認為效果不彰必須重新研議，但貨物連帶要求取消落日、改為無限期實施，並希望擴大適用範圍，在與政府談判破裂下發起罷工。

不過，參與這次罷工主要是水泥混凝土運輸車、貨櫃車等大型貨運司機，對鋼鐵、石化、汽車、營建業等重要產業造成上兆韓元損失，讓本就深受高油價、高物價等經濟困難所苦的一般民眾難以接受，據民調機構韓國蓋洛普6至8日對1000名成年男女進行調查，高達71%受訪者認為貨運司機應先復工、再來進行協商。

這樣的立場也與韓國執政黨態度不謀而合，韓國政府不將工會行動稱為「罷工」，而是定調為「集體拒絕運送」；在這次罷工開始的第一天就預告可能下達開工令，之後先後對水泥混凝土運輸以及鋼鐵、石化運輸相關業者下達開工令，若無正當理由卻不回歸工作崗位，可能受到罰款或拘役處罰。

在政府強硬態度及輿論壓力下，參與罷工的勞工會員聲量被大幅削弱，今天在現場參與投票的會員共3574人，在2.6萬會員中僅占13%左右，顯示現場參與罷工會員已逐漸減少；釜山分會等部分據點甚至直接宣布解散、未進行投票，不滿本部以投票方式將決策責任轉嫁會員的做法。

同時，這次罷工造成的經濟損失反而成了政府籌碼。韓國總統辦公室與國土交通部都表示，將就這段時間造成的損失對貨物連帶究責，並表示「延長3年落日」方案將歸零檢討，「不是結束罷工就可以當作一切都沒發生過」。

韓國最大在野黨共同民主黨今天在國會召集國土交通委員會全體會議，將處理安全運費制修正案，其中也包括將這項制度延長實施至2025年底的內容，但執政黨國民力量所屬議員及政府相關人士全都拒絕出席，恐怕很難取得具體成果。（編輯：林憬屏）1111209