諾貝爾和平獎得主痛批蒲亭入侵烏克蘭

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（中央社奧斯陸10日綜合外電報導）來自烏克蘭、俄羅斯、白俄羅斯的3名2022年諾貝爾和平獎得主今天在挪威發表得獎感言。他們同聲呼籲各方必須持續對抗俄國領導人蒲亭「瘋狂而罪惡」的入侵行動。

法新社報導，今年的和平獎由白俄羅斯人權團體領袖畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）、俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）以及烏克蘭的「公民自由中心」（Centre for Civil Liberties，簡稱CCL）共同獲得。

CCL主任馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）表示，「烏克蘭人民比世界上任何人都更渴望和平。不過，要求一個遭受攻擊的國家放下武器，這種做法絕對不可能實現和平。」

CCL成立於2007年，戰爭期間記錄了俄軍在烏國超過2萬7000件戰爭罪行，其中包括砲轟住宅、教堂、學校、醫院，以及轟炸人道走廊、實施酷刑等。馬特維丘克形容，該組織的紀錄實際上只是「冰山一角」。

馬特維丘克在頒獎典禮前告訴法新社，由於俄軍轟炸烏國能源基礎設施，她不得不在燭光下撰寫諾貝爾獲獎感言。

她在感言中表示，「戰爭把死傷者都變成了數字。我們必須找回所有戰爭罪行受害者的名字。」

俄籍共同獲獎者、人權組織「紀念」主席拉欽斯基（Yan Rachinsky）也譴責，俄羅斯「從前蘇聯繼承的帝國野心，到今天仍然蓬勃發展」。

拉欽斯基說，蒲亭（Vladimir Putin）與他的「意識形態僕人，為捍衛自身政治利益，不惜劫持反法西斯鬥爭」。

第3名獲獎人、現年60歲的白俄人權團體「維斯納」（Viasna）領袖畢亞利亞茨基則透過妻子平丘克（Natalia Pinchuk）代為領獎。

平邱克引述畢亞利亞茨基的話警告，莫斯科正試圖在烏克蘭建立「附庸獨裁政權」。

她說，「就像現在的白俄羅斯一樣，（烏克蘭）所有受壓迫者的聲音都將遭到漠視與忽略。」（譯者：施施）1111211