美非領袖峰會 拜登誓言支持非洲捍衛民主[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國總統拜登（中）15日在美非領袖峰會向近50位非洲領袖表示，支持非洲在世界上發揮更大的影響力。（圖取自facebook.com/POTUS）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統拜登今天在美非領袖峰會向近50位非洲領袖表示，支持非洲在世界上發揮更大的影響力，並誓言在中國與俄羅斯影響力日益增加的非洲持續捍衛民主。

法新社報導，拜登說：「美國全力支持非洲，與非洲站在同一陣線…非洲和整個世界及全球議論的挑戰密不可分。」美國在華府舉辦為期3天的美非領袖峰會和白宮盛大宴會，仍難掩不盡熱烈的氛圍。

拜登9月呼籲推動非洲國家成為聯合國安理會常任理事國，也支持非洲聯盟成為20國集團（G20）一員，並稱他預計將拜訪撒哈拉沙漠以南非洲；這將會是2015年以來美國總統首度訪問當地。

這次美非領袖會是繼2014年非洲領袖會晤前美國總統歐巴馬（Barack Obama）後再度舉辦類似峰會，因為繼任歐巴馬的前總統川普（Donald Trump）毫不掩飾對非洲地區興致缺缺。

過去10年來中國已超越美國成為非洲最大投資者，俄羅斯近年來也在非洲派遣僱傭軍並尋求外交支持，藉以力抗西方壓力。

拜登宣布提供斥資25億美元祭出全新食品援助計畫，協助解決非洲各地因物價上漲而衍生的飢餓問題，尤其是受乾旱襲擊的衣索比亞、厄利垂亞、索馬利亞等「非洲之角」（Horn of Africa）國家。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）之前在午宴說：「俄羅斯在烏克蘭的殘酷戰爭，導致食品和能源供應中斷，影響我們所有人的經濟。」

「國際規章和準則正受到威脅－例如主權和領土完整、暢通無阻的貿易以及和平解決爭端。」（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111216