歐盟執委會警告Meta 臉書分類廣告疑涉壟斷

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（中央社布魯塞爾19日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會表示，臉書母公司Meta涉嫌濫用市場優勢地位，強制綁定分類廣告與社群媒體，扭曲市場競爭。執委會已針對上述違反歐盟反壟斷法的行為向Meta提出警告。

路透社報導，歐盟執委會（European Commission）在初步審查書中表示，將進一步調查此案，如果有充分證據顯示Meta違反歐盟法規，可能開罰高達Meta全球年營收額的10%。

Meta發言人蘭姆（Tim Lamb）透過聲明回應，「歐盟執委會提出的指控沒有根據」。

他並指出，「我們將繼續與監管當局合作，展現我們的產品創新既有利顧客，還能促進競爭」。

熟悉內情人士上月告訴路透社，針對Meta利用客戶數據，將分類廣告服務與社群媒體強制性地綁在一起，歐盟反壟斷監管機構正擬定指控內容。

執委會今天說，歐盟擔心，Meta替自家分類廣告服務Facebook Marketplace的競爭對手創造了「不公平的貿易條件」。（譯者：戴雅真/核稿：施施）1111219