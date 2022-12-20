印度COVID-19緩穩 上周死亡及新病例創新低

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印度COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩穩，上周締造疫情爆發以來最低死亡及新增病例數字，民眾大部分已不戴口罩。圖為阿格拉堡（Agra Fort）遊客如織。中央社記者林行健阿格拉攝 111年12月20日

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（中央社記者林行健新德里20日專電）印度COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情先苦後甘，近月來已經大幅緩穩，上周更締造疫情爆發以來最低死亡及新增病例數字。

根據印度衛生部資料，12日至18日這一周全印度有13人染COVID-19死亡，新增病例1103例，兩個數字都是2020年3月印度開始公布COVID-19死亡數據以來的新低，同時也較前一周降低19%。

目前印度各地民眾出門幾乎都已不戴口罩，即使在飛機、捷運、電影院等密閉空間也是一樣。

2020年3月底的一周，印度衛生部通報736件新增案例，接下來一周激增到3000多例，2021年5月間更是達到平均每日新增40萬例的高峰。

印度疫情從今年7月開始穩定趨緩，印度政府將此歸功於積極的疫苗政策，截至今日，印度政府已為民眾接種22億劑的COVID-19疫苗，其中有2.2億劑是加強劑。（編輯：韋樞）1111220