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日經：蘋果MacBook分散到越南製造 明年5月投產

2022/12/20 20:31（12/20 21:40 更新）
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日經亞洲引述知情人士報導，美國科技業巨擘蘋果打算明年首度將筆記型電腦MacBook的部分生產工作從中國移到越南。（圖取自Unsplash圖庫）
日經亞洲引述知情人士報導，美國科技業巨擘蘋果打算明年首度將筆記型電腦MacBook的部分生產工作從中國移到越南。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社台北20日綜合外電報導）日經亞洲引述知情人士報導，美國科技業巨擘蘋果打算明年首度將筆記型電腦MacBook的部分生產工作從中國移到越南，並已要求主要代工廠鴻海最快明年5月左右開始在越南投產。

由於美中科技業緊張情勢升溫，加上北京先前實施的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策造成製造業大亂，近幾週又突然解封引發不確定性，種種因素驅使蘋果（Apple Inc.）持續將生產基地從中國轉移，分散至其他國家。

報導指出，蘋果已努力一段時間讓旗下所有主要產品系列在中國以外地區增加生產地點，最後才付諸行動的MacBook花費時間比其他產品久，因為製造筆電所需的供應鏈較為複雜。

日經亞洲（Nikkei Asia）先前曾報導，蘋果為了將MacBook的部分製造工作移往越南，相關計畫已努力近2年，並且已在當地設立一條測試產線。

目前MacBook年產量介於2000萬至2400萬台，生產地點分布在中國的成都和上海兩座城市。

一名掌握第一手消息的知情人士告訴日經亞洲：「等到MacBook的製造工作轉移後，蘋果所有旗艦產品基本上將會在中國以外地方至少有一個製造地點。...iPhone在印度，MacBook、Apple Watch和iPad則在越南。」

「蘋果目前希望的是，旗下所有產品至少有部分製造工作能有『離開中國』的選項。」

對中國而言，失去生產MacBook的獨占地位，象徵這座世界工廠勢力減弱的情況正在擴大。

自從美國前總統川普和中國打起關稅戰之後，從蘋果、惠普（HP）、戴爾（Dell）到Google和臉書（Facebook）母公司Meta等，諸家美國科技產品大廠全都已至少制定一些計畫，打算將製造和外包工作移出中國。

舉例來說，Google、Meta、亞馬遜（Amazon）與微軟（Microsoft）在美國所需的資料中心伺服器，大多都已經移往台灣、墨西哥和泰國生產。

台灣經濟研究院供應鏈分析師邱昰芳指出，科技業供應鏈的這些改變不會逆轉。

她告訴日經亞洲：「過去，業界大多數人總是冀望情勢會緩和，情況會回到過去美好時光。但這回他們了解到已沒有回頭路，無論如何他們都有必要準備中國以外的替代方案。」（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1111220

#蘋果
#中國
#MacBook
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