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3個月打了逾50億通語音廣告電話 美國加州2男挨罰3億美元

2022/12/22 15:55（12/22 16:20 更新）
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2名加州男子涉及在3個月間撥打逾50億通語音廣告電話詐騙，美國官員21日提案裁罰破紀錄的3億美元。圖為美國華盛頓特區的聯邦傳播委員會總部。（路透社）
2名加州男子涉及在3個月間撥打逾50億通語音廣告電話詐騙，美國官員21日提案裁罰破紀錄的3億美元。圖為美國華盛頓特區的聯邦傳播委員會總部。（路透社）
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（中央社紐約21日綜合外電報導）2名加州男子涉及在3個月間撥打逾50億通「機器人電話」（自動語音廣告電話）詐騙，美國官員今天提案裁罰破紀錄的3億美元。

聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission）新聞稿指出，小柯克斯（Roy Cox, Jr.）與瓊斯（Michael Aaron Jones）主導的這宗「汽車保修詐騙」，還有巴拿馬和匈牙利的「跨國黨羽」參與。

這宗以「機器人電話」進行的「欺騙行銷」，打著汽車保修幌子，販售車輛保養合約。

聯邦傳播委員會表示，兩人2021年1月至3月間撥打了約52億通電話到美國的手機與市話，使用超過100萬個不同的來電顯示號碼，其中包括「假冒成醫院的電話，顧客不明就裡回撥醫院投訴，導致攸關性命的公共安全機構電話被占線」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1111222

#聯邦傳播委員會
#詐騙
#機器人電話
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