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俄國占領區官員頻遇襲 一人死於烏南汽車爆炸案

2022/12/23 02:44
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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）莫斯科政府扶植的地方當局表示，烏克蘭南部受俄羅斯控制的柳比米夫卡鎮（Lyubimivka）一名官員今天死於汽車爆炸案，成為最新一名與俄國有關而遭遇攻擊的官員。

法新社報導，當局在通訊軟體Telegram表示，「今天，真心深愛故土的史特帕（Andrei Nikolayevich Shtepa）因一場汽車爆炸案而悲慘離世」。

當局把矛頭指向「烏克蘭恐怖份子」。

柳比米夫卡鎮位於目前被俄軍占領的第聶伯河（Dnipro River）東岸，俄軍上月撤離烏克蘭南部的赫松市（Kherson），使這條河流成為新前線。

俄國在占領區扶植的官員已淪為一系列攻擊的目標，其他案例包括俄國在伯德揚斯克（Berdyansk）扶植的副首長鮑柯（Oleg Boyko）夫妻死於爆炸。他的妻子柳德米拉（Lyudmyla）曾領導當地選舉委員會，籌備所謂加入俄國的公投。

烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）分離主義者成立的當局也有官員遇襲，最高檢察官及其副手死於9月一場攻擊。

莫斯科9月宣布兼併烏克蘭的赫松、頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克、札波羅熱（Zaporizhzhia）等4個區域，但從未徹底控制這些地方。（譯者：楊昭彥）1111223

#俄羅斯
#烏克蘭
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