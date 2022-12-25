薩爾瓦多出動千名士兵與百名警力 打擊毒品交易

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（中央社聖薩爾瓦多24日綜合外電報導）1000多名士兵今天包圍薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多一處地區，為總統布格磊對幫派開戰的一環，也是薩國本月第2度發動此類行動。

綜合法新社和路透社報導，布格磊（Nayib Bukele）在推特（Twitter）寫道：「截至今天上午，聖薩爾瓦多（San Salvador）的圖圖尼查帕區（Tutunichapa）已完全被包圍。」貧困圖圖尼查帕區的毒品買賣達惡名昭彰地步，早已於2020年10月面臨軍事干預。

他同時推文說：「超過1000名士兵和130名警察將揪出剩餘罪犯。」

政府在今晚發聲明表示，這次行動起出槍支數把、現金1萬多美元以及「大量的大麻和古柯鹼」。

總統辦公室今天發布的照片顯示，士兵全副武裝地進入圖圖尼查帕區。

國防部長梅禮諾（Rene Merino）後來推文說，目前為止已逮捕23人，但他沒有具體說明這些人是被指控為幫派成員還是毒品走私販。

總統布格磊在另一則推文表示，「所有恐怖分子、毒品走私販和幫派成員都將被移出」這個地區。他同時表示，不久之前，這個地區仍是一個「犯罪堡壘」。

他寫道：「正直的公民沒有什麼好害怕的，可以繼續過正常的生活。」

布格磊政府已大幅減少薩爾瓦多的凶殺案數量，但非營利組織批評，政府在打擊幫派時「濫用職權」。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111225