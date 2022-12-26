俄前總統：只有核武庫能阻止西方向俄羅斯宣戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭的高階盟友、前總統麥維德夫在今天發表的一篇文章中表示，只有俄羅斯的核武庫和莫斯科當局為核武制定的使用規則，才能阻止西方國家向俄羅斯宣戰。

路透社報導，現任俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）副主席的麥維德夫（Dmitry Medvedev）說，在「令人厭惡、幾乎可說是法西斯主義的基輔政權」被推翻、烏克蘭完全非軍事化前，莫斯科將繼續在烏國發動戰爭。

蒲亭（Vladimir Putin）在今天曝光的訪問中說，俄羅斯已準備好要與參戰各方進行談判，但基輔和其西方支持者拒絕參與談判。

麥維德夫是俄烏戰爭最鷹派的支持者之一，經常譴責西方，指控西方企圖分裂俄羅斯，以使烏克蘭受益。麥維德夫於2008年至2012年擔任總統期間，曾自詡為自由的現代主義者。

麥維德夫在為俄國官方報紙「俄羅斯日報」（Rossiyskaya Gazeta）撰寫的一篇4500字文章中問道：「西方是否準備好在基輔手下對我們發動全面戰爭，包括核戰？」

「如今唯一能阻止我們敵人的辦法，是讓他們了解俄羅斯將以國家核震懾政策的基本原則為指導。倘若出現真正的威脅，俄國將採取行動。」

蒲亭和其他俄羅斯高官一再表示，根據俄羅斯的核武政策，領土完整若受到威脅，便可動用核武。

專家表示，俄羅斯坐擁全球最大的核武庫，擁有近6000枚核彈頭。

本月稍早，蒲亭表示核戰風險正在升高，但他強調俄羅斯「沒瘋」，主張俄國的核武庫純粹是防禦性質。

麥維德夫說：「西方國家一方面渴望盡可能地羞辱、冒犯、分裂和摧毀俄羅斯，一方面又希望避免核災難。」

他說，如果俄羅斯得不到它所要求的安全保障，「這個世界將持續在第3次世界大戰和核災難的邊緣搖搖欲墜。我們將竭盡全力阻止這種狀況」。

麥維德夫還說，俄羅斯可能在未來幾年甚至幾十年忘了與西方發展正常關係，而是將重點放在與全球其他地區的互動上。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111226