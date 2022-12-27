冬季風暴肆虐 拜登致電紐約州長提供援助

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美國紐約州受冬季風暴影響，已27人死亡，水牛城交通要道26日被大雪覆蓋。（圖取自twitter.com/NYSDOTBuffalo）

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（中央社記者江今葉華盛頓26日專電）罕見的冬季風暴持續襲擊美國，紐約州受創嚴重，已造成27人死亡。美國總統拜登今天致電紐約州州長侯可，表示將提供聯邦援助。

據稱是40年來最大規模的冬季風暴在耶誕週末襲擊美國，全美已經造成近50人死亡，紐約州受創嚴重，已知有27人不幸喪生。

拜登（Joe Biden）今天特別致電侯可（Kathy Hochul）瞭解情況。拜登表示，將要求聯邦政府全力支援紐約州民眾因應歷史性冬季風暴衝擊。

拜登也表達他和第一夫人吉兒（Jill Biden）為紐約民眾以及所有失去親人的民眾祈禱，並感謝紐約州長的領導以及國民兵（National Guard）、執法部門與急救人員不懈的努力。拜登表示，已經指示團隊立即回應州長提出的所有聯邦援助請求。

侯可向媒體形容這場風暴是「世紀暴風雪」，她並警告，危險的大雪、強風和低溫狀況還沒結束。

紐約州西部地區一些城鎮於一夜之間降下0.75公尺到1公尺深的積雪。紐約州北部的水牛城（Buffalo）災情慘重，緊急救難人員在停放路邊的車輛及雪堆中尋獲遺體，也逐車搜尋車上民眾。

這場席捲全美的暴風雪情況持續肆虐美國東北部部分地區，在9個州導致大規模停電、旅行延誤等狀況，還有至少47人喪命。（編輯：周永捷）1111227