過去20年近1700新聞人員遇害 伊拉克敘利亞最危險

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（中央社巴黎30日綜合外電報導）無國界記者組織發表的分析顯示，在過去20年，全球有近1700名新聞人員被殺害，平均每年超過80人，而伊拉克和敘利亞是從事新聞工作最危險的國家。

總部設在巴黎的無國界記者組織（Reporters Without Borders）說，2003到2022這20年「對那些為告知的權利服務的人來說，尤其是段致命的時期」。

無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）說：「在這些數據的背後，是那些為收集訊息、尋找真相和熱愛新聞業而付出生命代價者的臉孔、性格、才能和承諾。」

無國界記者組織說，伊拉克和敘利亞是從事新聞工作最危險的國家，「在過去20年中，共有578名新聞人員遇害，占全球總數的1/3以上」。

伊拉克和敘利亞之後，接著的是墨西哥（125人死亡）、菲律賓（107人）、巴基斯坦（93人）、阿富汗（81人）和索馬利亞（78人）。

「最黑暗的年份」是2012年和2013年，「很大程度上是因為敘利亞戰爭」。報告說，2012年有144人被殺害，2013年有142人。

這兩年高峰「後逐漸下降，然後從2019年開始達到歷史新低數據」。

但2022年新聞人員死亡人數再度增加，部分原因是烏克蘭戰爭。今年到目前為止，有58名新聞人員在工作中遇害，比2021年的51人增加。

自從俄羅斯2月入侵以來，已有8名新聞人員在烏克蘭遇害。相較之下，過去19年烏克蘭僅共有12名新聞人員被殺。

烏克蘭目前是歐洲對媒體最危險的國家，僅次於俄羅斯，俄國在過去20年中有25名新聞人員被殺。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1111230