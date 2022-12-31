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世衛組織會中國官員 要求即時更新疫情數據

2022/12/31 08:00
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（中央社日內瓦30日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天與中國官員見面，談論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例攀升的狀況，強調分享病例激增即時數據的重要性。

法新社報導，世衛組織在聲明中說：「世衛組織再度要求定期分享流行病狀況的明確與即時數據，以及疫苗交付和接種狀況的資料，尤其是易受感染人口與60歲以上長者的情況。」

路透社報導，關注新型冠狀病毒SARS-COV-2進化的世衛組織技術諮詢小組將於1月3日舉行會議，世衛組織表示已邀請中國科學家提供詳細的病毒基因定序數據。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨晚在推特（Twitter）發文表示，世衛組織需要更多資訊，才能評估中國確診病例攀升的狀況。

北京當局解除COVID-19清零政策，包括定期對人民進行核酸檢測等措施後，各地的確診病例攀升。美國、韓國、印度、義大利、日本與台灣等已要求來自中國的旅客採檢COVID-19。

中國國家衛生健康委員會今天稍早在聲明中說，中國高階衛生官員與世衛透過視訊交換對新型冠狀病毒的意見。

中國國家衛生健康委員會表示，雙方就當前疫情形勢、醫療救治、疫苗接種等技術議題進行交流，並同意繼續開展技術交流。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1111231

#世衛組織技術諮詢小組
#中國
#WHO
譚德塞
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