船體有海洋附生物遭拒靠岸 維京郵輪滯留海上7天

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（中央社雪梨1日綜合外電報導）「維京獵戶星號」郵輪因船體上有海洋附生物（marine growth）而遭紐澳多個港口拒絕靠岸，船上數百名乘客如今滯留在南澳州（South Australia）外海，已經7天下不了船。

英國「衛報」報導，船隻追蹤網站VesselFinder資訊顯示，「維京獵戶星號」（Viking Orion）自12月26日從紐西蘭威靈頓（Wellington）出發後，迄今尚未靠泊港口。

報導說，「維京獵戶星號」遭紐西蘭基督城（Christchurch）、丹尼丁（Dunedin）以及澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）首府荷巴特（Hobart）拒絕靠岸後，目前在澳洲南部的阿得雷德（Adelaide）外海等候，但當局要求這艘郵輪必須先將船體上的海洋附生物清除乾淨，才准靠岸。

在「維京獵戶星號」抵達阿得雷德前，澳洲國家海事協調中心（National Maritime Coordination Centre）認定，這艘郵輪的船體上有少量「生物淤積」（biofoul），包括海洋微生物、植物、藻類和小動物。

澳洲當局下令「維京獵戶星號」必須將船體清理乾淨，才能進入澳洲海域。

澳洲漁業部門今天表示：「這艘郵輪的船體必須進行清潔，以清除生物淤積，以防帶來有害的海洋生物。」

「這艘郵輪停在澳洲海域外，由直接接受船公司/代理人委託的專業潛水人員清理船體。」

維京郵輪公司一名代表說，這艘郵輪今天將啟程前往墨爾本，明天就會恢復行程。

維京郵輪公司在聲明中說，「正在清除船體上少量的標準海洋附生物，以致錯過了行程中的幾站」，預計今天將按計畫前往墨爾本，預定行程將於明天完全恢復。

聲明還說：「維京正在與旅客直接協商補償事宜。」

英國廣播公司（BBC）報導，一名乘客在推特上寫道，有800多名乘客留在船上，許多人對郵輪公司的「疏忽」感到「不悅和生氣」。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1120102