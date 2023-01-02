烏克蘭遭連日空襲釀4死 烏軍反攻頓內茨克俄佔城市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔2日綜合外電報導）俄羅斯已連續3晚對烏克蘭發動大規模空襲，但烏方稱已擊落最新一波攻擊中的所有無人機。烏克蘭在新年前夕砲轟莫斯科控制的頓內茨克州馬克耶夫卡等地，據報有多人死亡。

●俄軍新年連3晚空襲 烏克蘭：最新一波無人機全擊落

俄羅斯在新年假期期間，已連續3晚對烏克蘭發動空前的空襲，鎖定民間目標，加強空戰行動。但烏克蘭表示，烏方已擊落最新一波大規模攻擊中的所有無人機。

路透社報導，俄羅斯在新年期間對烏克蘭城市發動夜間攻擊，包括距離戰事前線數百公里遠的首都基輔。這標誌著俄國在戰術上的改變，此前俄國當局多月來大約每隔一週發動這類攻擊。

俄國在去年12月31日跨年夜對烏克蘭發射數十枚飛彈，並且出動伊朗製「見證者」（Shahed）無人機，之後於1月1日及2日再派出數十架這款無人機。

但烏克蘭當局指出，烏方已擊落最新一波空襲中的所有39架無人機，包括在首都基輔上空擊落22架無人機。

●新年空襲烏克蘭釀4死 俄羅斯稱鎖定無人機生產設施

俄羅斯在跨年和新年元旦期間對烏克蘭發動空襲，造成4人死亡、數十人受傷。俄羅斯國防部宣稱，俄軍攻擊是針對烏克蘭的無人機生產設施。

法新社報導，俄羅斯國防部指出，俄軍攻擊「烏克蘭軍事工業複合體的設施」，這些設施涉及無人機的生產。

●烏克蘭轟頓內茨克城市馬克耶夫卡 俄營房遇襲多死

俄羅斯官員表示，烏克蘭軍隊在新年前夕轟擊馬克耶夫卡（Makiivka）和莫斯科控制的頓內茨克州（Donetsk）其他地方，據報有營房遭到攻擊，多人死亡。

俄羅斯國營塔斯社（TASS）引述莫斯科扶植的當地官員報導，在主要煤炭生產中心馬克耶夫卡（Makiivka），至少有15人在「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統連串轟擊中受傷。

頓內茨克州官員別索諾夫（Danil Bezsonov）說，一所職業學校遭到攻擊。根據初步消息，該學校目前作為軍事人員的營房。

●澤倫斯基批俄發動戰爭 為讓蒲亭掌權到生命盡頭

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）痛批俄羅斯「與魔鬼為伍」並發動戰爭，以確保俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）繼續掌權「直至生命盡頭」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，莫斯科在跨年夜對烏克蘭多個地區發動一連串致命攻擊，澤倫斯基12月31日在每日夜間例行談話中改說俄語，向克里姆林宮和俄羅斯公民喊話。

澤倫斯基說：「你發動的這場戰爭，你－俄羅斯，不是與北大西洋公約組織（NATO）的戰爭，那全是你們宣傳人員撒的謊。這不是為了歷史，而是為了讓一個人可以掌權到他生命盡頭。」

●烏克蘭戰火中慶新年 澤倫斯基傳遞希望訊息

俄羅斯在新年伊始的頭幾個小時對烏克蘭各地民用目標發動飛彈和無人機攻擊，但都遭到烏克蘭防空系統擊落，烏克蘭人無畏戰火，在自家陽台慶祝新年。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基提及俄方說：「無人機、飛彈和其他的東西都不會幫上他們，因為我們團結一致，他們只是出於恐懼而團結。」

●烏東巴赫姆特血戰 烏軍牧師稱官兵身心俱疲

俄烏在烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）血戰數週，烏克蘭軍中牧師形容，前線烏軍官兵難抵長期消磨，出現士氣疲乏與諸多心理狀況。（編輯：林沂鋒/核稿：施施）1120102