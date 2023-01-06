麥卡錫再讓步無效 164年來最難產美眾院議長選舉

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美國眾議院議長選舉延長賽5日進入第3天，儘管共和黨領袖麥卡錫（前）做出新一輪讓步，但仍未能如願取得議長槌。這是1859年以來拖延最久的議長選舉。（路透社）

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（中央社記者徐薇婷華盛頓5日專電）美國眾議院議長選舉延長賽今天進入第3天，儘管共和黨領袖麥卡錫做出新一輪讓步，黨內極右翼仍如鐵板踢不動，麥卡錫遲遲未能如願取得議長槌。這是1859年以來拖延最久的議長選舉。

經歷2天6輪投票挫敗後，美國有線電視新聞網（CNN）引述2名知情人士表示，麥卡錫（Kevin McCarthy）為取得過半選票，對黨內極右翼勢力做出新一輪關鍵讓步，包括將「罷黜議長」（vacate the chair）動議提案人數門檻從先前同意的5位降至1位。

根據報導，麥卡錫也同意讓更多極右翼「自由黨團」（Freedom Caucus）成員加入深具影響力、能主宰法案命運的眾院程序委員會（Rules Committee）。

即便如此，共和黨今天5輪表決跑票人數仍維持21人（包括1人棄權），麥卡錫僅拿200或201票，離當選門檻還有10多票距離。民主黨則延續過去2天團結氣勢，每輪票票入匭，讓民主黨首位非裔領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）一路保持212票亮眼成績。

結束今天第5輪、3天來第11輪投票後，眾議院晚間8時許決議休會至美東時間6日中午12時（台北時間7日凌晨1時）再繼續。在國會規定下，眾議院選出議長後，新一屆議員才能宣誓就職，國會才能正式開始運作。

根據官方紀錄，這是自1859年以來，耗費最多輪表決的眾議院議長選舉；當年花費44次表決才選出議長。

眾院議長人選拖3天仍遲遲無法出線，兩黨議員都開始感到挫折。

支持麥卡錫的自由黨團成員內爾斯（Troy Nehls）今天受訪指出，反麥的20人到現在還在杯葛麥卡錫，肯定是私人因素。「我們到底還要這樣多久？美國人民給我們議長槌，我們卻每天坐在這，人民會說你們在浪費時間。」

民主黨籍前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）受訪也直言，反覆投票選新議長、在事情沒變化下一直做一樣的事「很瘋狂」。

不過，晚間傳出反麥陣營正與共和黨團協商，可能有機會取得正面進展。

紐約時報（The New York Times）晚間引述反麥陣營成員之一的諾曼（Ralph Norman）指出，麥卡錫團隊正研擬一套廣泛協議，內容可能包括實施任期限制、放寬院會修正案提出限制、改變聯邦預算計畫制定方式等，但雙方尚未談到委員會任命案。（編輯：高照芬）1120106