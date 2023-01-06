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美國南卡羅來納州最高法院 推翻懷孕6週墮胎禁令

2023/1/6 17:06（1/6 17:39 更新）
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美國南卡羅來納州最高法院5日推翻一項禁止懷孕6週後墮胎的法律。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
美國南卡羅來納州最高法院5日推翻一項禁止懷孕6週後墮胎的法律。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國南卡羅來納州最高法院今天推翻一項禁止懷孕6週後墮胎的法律，讓這個保守的南方州墮胎反對人士遭遇重大挫折。

法新社報導，這項裁決代表著從美國聯邦最高法院去年6月推翻憲法保障的墮胎權以來，首次有州最高法院推翻此類墮胎禁令。

南卡羅來納州最高法院裁定：「我們認為，本州憲法對於隱私權的規範，包含婦女墮胎的決定。」

美國聯邦最高法院在具有里程碑意義的1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）中使用類似論點，保護美國女性墮胎權利將近半個世紀。

但美國聯邦最高法院去年6月做出歷史性裁決，認為1973年的裁決是個錯誤，並交由各州自行立法決定女性的墮胎權益。

美國計劃生育協會（Planned Parenthood）指出：「這是保護南方合法墮胎運動的巨大勝利。」這個協會在全美各地經營許多提供墮胎的診所。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在推特（Twitter）發文說：「南卡羅來納州最高法院今天對該州極端和危險的墮胎禁令做出裁決，使我們感到鼓舞。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1120106

#墮胎
#美國
#美國聯邦最高法院
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尚皮耶
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