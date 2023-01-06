哈利回憶錄1/10出版 自曝曾和哥哥苦求父親別娶卡蜜拉

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哈利王子（後）在自傳式回憶錄中說，他曾和哥哥威廉王子（前）苦求父親別娶情婦卡蜜拉。（美聯社）

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（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國哈利王子自傳式回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）下週才會出版，但西班牙文版本卻被搞錯上市銷售，當中內容今天持續占據媒體頭版，諸如他曾和哥哥苦求父親別娶情婦卡蜜拉。

法新社報導，儘管書本從西班牙的書店緊急下架，但已有數本被媒體取得，拿來仔細鑽研這個英國最知名家族的秘辛。

「備胎」預定10日才會在全球同步出版，但美國版「衛報」（The Guardian）宣稱已經看過內容，搶先在4日晚間報導精華部分。

搶先爆出的內容包括哈利王子聲稱在2019年的一場爭吵中，被哥哥威廉王子打倒在地，爭端則是哈利的妻子梅根（Meghan Markle）。

其他還有哈利在1997年如何被告知母親黛安娜王妃死於車禍，以及他之後怎樣透過一名有「力量」的女性，獲得母親從陰間傳來的訊息。

哈利王子在書中也提到他和父親英王查爾斯三世（King Charles III）的緊張關係，以及他和哥哥威廉王子曾如何懇求父親不要與長久以來的情婦卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）結婚。

黛安娜王妃曾說過，她的婚姻中「有三個人，所以太擁擠」。黛安娜認定卡蜜拉是破壞她婚姻的人。

哈利王子在回憶錄中表示，他和哥哥之後雖然認同卡蜜拉，卻也要求父親不要娶她。

根據「每日郵報」與「太陽報」報導，哈利回憶道，他和威廉對父親表示，會歡迎卡蜜拉加入家族，但要求父親不要娶她。哈利在書中直指卡蜜拉為「另一個女人」。

根據「每日郵報」引述，哈利說「我記得我在猜想…她對我會不會很壞；她會不會像故事裡的邪惡繼母一樣」。

哈利還把和卡蜜拉的第一次見面比喻為打針，「閉上雙眼，你就不會有感覺」。

哈利表示，「儘管威利（Willy，威廉的小名）和我要求他不要這麼做，我爸還是這麼做了」。「儘管我們又一次對於母親的生命歷程感到苦澀和悲傷，但我們都知道我們的感受無關緊要。」

哈利王子還揭露他曾經使用古柯鹼的徬徨青少年時期，還有他如何在一家酒吧後方「丟臉地」和一名年長女子發生關係、失去童貞，以及他在當兵時如何追殺塔利班（Taliban）極端分子。

根據回憶錄，哈利王子在阿富汗擔任阿帕契（Apache）攻擊直升機飛行員期間，殲滅25人。

他表示，「我對這個數字並不感到驕傲或羞恥」。他還形容，消滅目標就像從棋盤上「移走棋子」。

哈利王子書名「備胎」來自於英國貴族圈經常使用的說法，一個家族需要一名繼承人，還有一名備胎。

哈利表示，他出生那天，父親不斷告訴母親黛安娜，「太棒了！現在妳已替我生下一名繼承人，還有一名備胎─我的工作結束了」。

大眾如何看待哈利猛爆英國王室秘辛仍未可知，但根據「輿觀」（YouGov）本週進行的民調，有多達65%受訪者稱對這本書「完全沒興趣」，而且同情威廉王子與妻子凱特的人，要多於同情哈利與梅根。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1120106