美國國會暴動兩週年 華郵：逾75%被告從輕發落

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國國會山莊暴動案滿兩週年，「華盛頓郵報」檢視相關判決，發現法官雖對被告嚴聲厲色，迄今卻有超過3/4被告獲得從輕發落。

華盛頓郵報（The Washington Post）指出，2021年1月6日美國國會山莊爆發攻擊事件，掀起美國史上最大刑事偵辦，迄今有932人面臨聯邦指控，且人數還會上升。

截至今年1月2日，932人當中已有357人被判刑。另有165人遭到定罪，尚在等待宣判。

但事發至今兩年，被控犯下重罪的460多人當中，僅有69人遭到定罪量刑，多數是攻擊警察或妨礙國會議事罪名。

有鑑於被告行為對歷史帶來的影響，華盛頓聯邦地區法院法官雖對他們嚴聲厲色，但迄今超過3/4案件的量刑低於聯邦檢察官建議刑期，且比起量刑準據建議低了近40%。

被捕的人約半數獲判輕罪，其中真正被判刑的人，刑期平均為48天，但大多數並未真的服刑，而是獲得假釋、在家監禁、社區改造，或者處以罰金等。這些人大多是當時闖入國會大廈但未參與攻擊警察的人，但他們在那段期間曾在社群媒體發布相關貼文或照片，因此被循線追蹤。

因襲警被判刑的有25人，平均刑期超過48個月，還有將近180人因襲警罪等待判決。襲警之外的最嚴重罪名是妨礙公務，有28人因妨礙公務或陰謀阻撓確認選舉人票被判刑，平均刑期約42個月。

美國量刑委員會（United States Sentencing Commission）前職員律師、現職聯邦量刑顧問艾倫堡（Mark Allenbaugh）表示：「（1月6日暴動案）那些人有比一般被告受到更重的懲罰嗎？從高層次角度而言，據我所知並沒有。」（譯者：陳正健/核稿：戴雅真）1120107