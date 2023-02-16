更多編輯台推薦新聞：
「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身
娛樂

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝
政治

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真
國際

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
疫後就學貸款補助 符合條件將協助償還1年本息
首頁 / 國際
川普
新聞專題
川普2/300
首頁 / 國際

川普涉國會暴動案 彭斯拒向大陪審團作證

2023/2/16 13:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社愛荷華州錫達拉皮茲15日綜合外電報導）美國前副總統彭斯今天表示，負責調查前總統國會山莊暴動案的特別檢察官發傳票、迫他向大陪審團作證恐是違憲之舉，他將提出挑戰，一路打到最高法院也在所不惜。

美聯社報導，2021年1月6日美國聯邦參眾兩院召開聯席會議，認證2020年總統選舉結果。據傳時任總統川普於事前幾天頻施壓當時擔任他副手的彭斯（Mike Pence），要求主持這場聯席會議的彭斯駁回大選結果，即便彭斯沒有權限這麼做。到了1月6日當天，川普大批支持者強行衝進國會。

美國司法部指派特別檢察官史密斯（Jack Smith）對川普及其支持者展開調查。

彭斯今天在2024年總統大選黨內初選首站愛荷華州向記者表示：「我必須先表明，我將反抗拜登政府司法部要求我向大陪審團作證的傳票。」

他說，他認為，對他發傳票的舉動「已經違憲，過去從未有過這樣的先例」。

彭斯說：「美國史上從來沒有副總統站上法院證人席，回頭指控他們的頂頭上司。」

彭斯表示，他已準備好和此案打「持久戰，就算一路挺進最高法院」也在所不惜。（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1120216

#彭斯
#川普
#美國司法部
彭斯
傳FBI就機密文件調查 搜索前美國副總統彭斯宅邸家中發現機密文件 彭斯坦承疏失願負全責
川普
世銀總裁馬爾帕斯欲提早卸任 另覓新挑戰挑戰前老闆川普 南卡前州長海利宣布角逐2024總統大選[影]
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
挑戰前老闆川普 南卡前州長海利宣布角逐2024總統大選[影]