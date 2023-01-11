菲律賓軍方官員大洗牌 候任防長籲將領堅守崗位

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（中央社記者陳妍君馬尼拉11日專電）菲律賓參謀總長與國防部長近來接連換人做，引發外界揣測。前國防部主管官員指辭職原因為新任參謀總長就職前，他未獲告知；候任防長加維斯則呼籲軍方將領團結，堅守崗位。

菲律賓軍方內部近來不平靜。去年8月才卸任的森蒂諾（Andres Centino）7日取代巴卡洛（Bartolome Bacarro），回鍋擔任參謀總長。

佛斯蒂諾（Jose Faustino Jr.）則辭去國防部主管官員一職。前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內曾擔任參謀總長的加維斯（Carlito Galvez Jr.）將接任防長。

佛斯蒂諾昨天打破沉默發布聲明說，他此前僅從媒體報導和社群媒體得知，新任參謀總長將宣誓就職，因此決定向總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）遞交辭呈。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，佛斯蒂諾未現身7日的參謀總長交接儀式，當時就出現他辭職的傳言。佛斯蒂諾是巴卡洛的支持者。

小馬可仕9日接受佛斯蒂諾辭呈，並任命加維斯為新防長。加維斯此前曾任菲國政府跨部門抗疫工作小組執行長；2017年馬拉韋（Marawi）親伊斯蘭國（Islamic State）分子叛亂期間，加維斯為地區軍事指揮官。

另外9名國防部高階官員隨佛斯蒂諾辭職，據稱是為了讓新防長能組建自己的團隊。

馬尼拉公報報導，前參謀總長畢松（Rodolfo Biazon）說，總統突然撤換參謀總長在菲律賓史上前所未見，但他認為這不會導致政變。

針對新參謀總長任命案，菲律賓總統府指佛斯蒂諾「知道事態發展」，並強調任命參謀總長是總統的「獨有權力」。

針對森蒂諾回鍋擔任參謀總長，菲國陸軍8日表態支持。陸軍聲明中說：「菲律賓陸軍是個專業組織。我們永遠尊重和支持總統暨三軍統帥小馬可仕的決定。」

菲律賓國防部今天也發表聲明，指加維斯要求國防部官員團結一致，在防長交接期間堅守崗位。

菲國國防部表示，加維斯昨天聽取簡報後說：「我們將延續前任部長們的成果，進一步強化我們的國家防禦能力。」

不過，社群媒體近日流傳一份備忘錄，指菲律賓警察總長阿祖林（Rodolfo Azurin Jr.）下令全國警察7日下午1時起「全面警戒」，防範「國防部全體官員辭職」。備忘錄與事態發展微妙呼應，引發各界揣測。

對此，軍警雙方否認相關傳言。菲國軍方發言人艾吉拉（Medel Aguilar）說，他不知道破壞穩定的謠言從何而來。「我們維持（原來的）警戒級別，因為組織內一切正常。」

國家警署發言人法哈度（Jean Fajardo）說，菲國警方確實處於高度戒備狀態，但原因是8日的「黑拿撒勒人」（Black Nazarene）耶穌基督雕像遊行，與傳言無關。

黑拿撒勒人遊行是篤信天主教的菲律賓最大遊行活動之一。過去2年因疫情停辦，今年恢復舉行。

法哈度說，警方反網路犯罪小組已展開調查，追蹤相關貼文來源。傳播假訊息者將受法律制裁。（編輯：黃自強）1120111