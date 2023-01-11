俄稱拿下蘇勒答爾承認傷亡慘重 烏否認鹽鎮陷落

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（中央社莫斯科/基輔11日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，在烏克蘭東部產鹽小鎮蘇勒答爾周圍的軍事行動取得斬獲且氣勢正盛，並承認俄軍傷亡慘重。烏軍表示，戰況激烈程度堪比二戰，但否認俄軍已掌控當地。

路透社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問到蘇勒答爾鎮（Soledar）戰況時說：「別急，等一下正式聲明。正在取得正向動能。」

烏克蘭稍早表示，烏軍仍在堅守。烏克蘭軍方在上午的簡報中將蘇勒答爾鎮列入烏東頓內茨克州（Donetsk）遭到砲擊的數個城鎮其中之一。

傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）為首的俄軍強攻巴赫姆特（Bakhmut）數月，試圖予以拿下。蘇勒答爾鎮就位在巴赫姆特東北方，兩地相隔約僅7公里。

培斯科夫承認俄軍在行動中陣亡情況慘重，「戰術成功也很重要，但是那代價高昂，我們的戰士壯烈成仁，這也是戰場上我軍令人引以為豪的另一個原因，他們為我們帶來如此戰術成功，自己卻非死即傷。」

他重申克宮先前立場，即總統蒲亭（Vladimir Putin）對於談判仍然抱持開放立場，而且俄方更想要透過政治和外交手段達成目標。儘管如此，他表示，是基輔和西方的立場造成談判無望。

與此同時，烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）告訴烏克蘭電視台，烏軍沒有讓俄軍突破前線。

他說：「俄羅斯聯邦沒有掌控這座城鎮，現正持續激戰中，當地情況複雜。」

奇列瓦蒂強調，司令部現正致力於如何對敵軍造成最大打擊，把烏軍傷亡降到最低，同時穩定情勢。

奇列瓦蒂說：「巴赫姆特附近戰況激烈程度堪比第二次世界大戰。」

他並表示，俄軍仍有為數眾多蘇聯時期武器，並且使用局部升級後的蘇聯時代裝甲車，「而我們夥伴持續對我們提供更現代化武器」。他強調，更精準的西方武器系統讓烏克蘭取得優勢。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1120111