烏東州長稱烏軍仍掌控蘇勒答爾 力抗俄軍猛攻

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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭東部頓內茨克州州長基里蘭科今天表示，烏克蘭部隊正奮戰以繼續掌控遭俄羅斯軍隊猛攻的小鎮蘇勒答爾（Soledar）。俄方近日不斷宣稱已攻占這個鹽礦城鎮。

路透社報導，基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）說，蘇勒答爾的戰況「艱困」，俄軍由各個方向推進，但俄軍也遭受重大傷亡，包括傭兵組織瓦格納集團（Wagner）的成員。

他在通訊軟體Telegram貼出影片說：「蘇勒答爾仍由我軍控制，但正在進行街頭戰，城外也有戰鬥，因為敵軍想由數個方向推進。敵軍遭到重大損失。」

路透社表示無法驗證上述對戰況的說法。

俄國連日來不斷表示俄軍已掌控蘇勒答爾，但烏克蘭一再否認。

基里蘭科說，前線地帶持續遭到砲擊，烏克蘭軍方指揮部致力要「穩定情勢，減少損失和保住我方戰兒的生命」。

他表示，戰前有約1萬人口的蘇勒答爾目前只剩約550居民。

軍事專家表示，蘇勒答爾本身幾無戰略重要性，但因俄國意圖攻占頓內茨克地區（Donetsk）而獲得政治上的重要性。（譯者：林治平）1120115