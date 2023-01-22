泰國唐人街充滿濃厚年味 人潮估可帶來觀光收益

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（中央社記者呂欣憓曼谷22日專電）今天是農曆新年大年初一，泰國唐人街充滿濃厚年味，民眾穿上紅色的衣服到街上走春拍照。這是COVID-19疫情後第一個完全開放的農曆新年，買氣旺盛，預期可帶來可觀的觀光收益。

雖然農曆新年在泰國並不是國定假日，但泰國華人仍然會遵守傳統習俗，到街上採買年貨，加上泰國人喜歡過節，不管是不是華人，過年期間會有許多人到唐人街走春以及到寺廟參拜，求取新年好運氣。

熱愛過節的泰國人在農曆新年期間會穿上各式各樣紅色的衣服，女孩子還會穿上旗袍或是漢服特別到唐人街拍照，營造濃厚過節氣氛，唐人街上有不少舞龍舞獅表演，吸引大量民眾駐足拍照。

一位全身精心打扮穿著漢服上街的泰國女子佩（Pat）平常熱愛漢服，會和朋友穿著漢服聚會，她今年第一次穿著漢服到唐人街感受過年氣氛，她說感覺特別有趣。

平常在唐人街賣書報畫刊的小販辛姆（Sinmu）在過年期間會上街賣紅包和小袋子，她說，過去2年因為COVID-19疫情，沒辦法過節，今年是COVID-19疫情過後第一個春節，很明顯感覺到人潮和遊客變很多，她的商品也賣得很不錯。

泰國觀光局（Tourism Authority of Thailand）預估1月19日開始到27日這段期間會有58萬人次的外國觀光客造訪泰國，並帶來160億泰銖的觀光收入；這58萬人次中預估多數是來自東亞和東南亞的旅客約33萬人次，約可帶來110億泰銖觀光收入。

觀光局預估，外國觀光客的消費若再加上泰國本地觀光客的消費，農曆新年期間約可以達到共210億泰銖的觀光收入，達到2019年同期的48%。

泰國商會大學（University of the thai Chamber of Commerce）則預估更為樂觀，認為農曆新年期間總共會有450億泰銖收入，消費多數來自中產階級，低收入階層的人在消費上還是會比較審慎小心。

中國從1月8日起取消隔離規定，預估將有一波海外旅遊潮，泰國又是中國旅客喜愛的地點，今年年中又即將舉行國會大選，泰國商會大學預估今年的經濟成長率可以達到3.6%。（編輯：黃自強）1120122

22日是農曆新年大年初一，又適逢週日，泰國民眾穿上旗袍到曼谷唐人街拍照，營造濃厚過節氣氛。中央社記者呂欣憓曼谷攝 112年1月22日

農曆新年期間，泰國唐人街邊都是攤販，買氣旺盛。圖為民眾在挑選充滿過節氣氛的飾品。中央社記者呂欣憓曼谷攝 112年1月22日