菲律賓空軍訓練機墜毀 2人喪生

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（中央社記者陳妍君馬尼拉25日專電）一架菲律賓空軍訓練機今天上午在首都馬尼拉西方的巴丹省墜毀，2名飛行員身亡。另外，一架載有6人的小型飛機昨天在呂宋島東北部伊薩貝拉省起飛後失蹤，當局全力搜索中。

GMA新聞網和有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）等媒體報導，巴丹省（Bataan）畢拉鎮（Pilar）警局證實，菲律賓空軍一架飛機上午墜毀，2人喪生。

菲國空軍發言人卡斯蒂約（Maria Consuelo Castillo）說，這架SIAI馬爾契提（Marchetti）SF-260訓練機上午從甲美地省（Cavite）桑格里角（Sangley Point）機場起飛後，在巴丹省墜毀。

她表示，兩名飛行員當時正在進行定期複訓（recurrent training）。

警方報告引述目擊者說，飛機當時「快速下墜」，約於上午10時42分墜毀在稻田中央。警方在駕駛艙內尋獲兩名飛行員。

卡斯蒂約說，這架飛機約於上午9時59分起飛，但於上午10時34分失去音訊。

另外，一架載有6人的賽斯納（Cessna）小型飛機昨天下午2時15分自伊薩貝拉省（Isabela）高岩市（Cauayan）機場起飛，原本預計下午2時45分降落馬科那康鎮（Maconacon），但空中交通管制員於下午2時19分最後一次聯繫後，飛機就失去蹤跡。

菲律賓民航署（CAAP）表示，已全力對這架飛機展開搜索。（編輯：林憬屏）1120125